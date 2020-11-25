"Расти будет 100% долго". Степанов дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Украине

Напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине будет сохраняться до марта 2021 года, прогнозирует министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов (в центре): Заболеваемость расти будет еще 100% долго Фото: Максим Степанов / Facebook

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине будут фиксировать еще длительный период времени. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью телеведущему Анатолию Анатоличу, видео обнародовали на YouTube-канале журналиста 25 ноября.

"Мне кажется, что такая напряженная ситуация второй волны будет продолжаться до марта. Это не значит, что к марту каждый день будет расти [заболеваемость], но расти будет еще 100% долго", – сказал министр.

Степанов пояснил, что в марте начинается спад по заболеваемости респираторными болезнями, имеющими сезонность.

"Коронавирус доказал, что эта сезонность не такая, как у обычного гриппа, но летом у нас была меньшая цифра", – отметил он.

В ролике указано, что видео снимали 5 ноября. Тогда, согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, за сутки зафиксировали 9,7 тыс. новых случаев COVID-19. На следующие сутки был установлен рекорд по заболеваемости – 10 746 новых случаев. С тех пор рекорд несколько раз обновлялся. Максимальную суточную заболеваемость подтвердили 21 ноября (14 580 новых случаев).

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 11 492 пациента с COVID-19, выздоровели 307 778 человек.