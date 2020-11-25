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Кабмин Украины возобновил выплаты детям физлиц-предпринимателей на период карантина

Выплаты украинским физлицам-предпринимателям на детей возобновлены на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

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Новую заявку на получение выплат на детей предприниматели могут подать до 15 декабря
Новую заявку на получение выплат на детей предприниматели могут подать до 15 декабря
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Кабмин Украины на заседании 25 ноября возобновил программу выплат материальной помощи физлицам-предпринимателям на детей на период карантина. Об этом сообщают "Українські новини".

Выплаты возобновлены на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. 

Если в семье предпринимателя первой или второй группы плательщиков единого налога есть дети в возрасте до 10 лет, государство будет выплачивать материальную помощь. Она предоставляется физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

Все заявки, поданные по этой программе в мае – августе, будут продлены автоматически. Если предприниматель обращается за такой помощью впервые, он должен подать заявление и необходимые документы до 15 декабря.

22 июня Кабинет Министров Украины принял решение обеспечить дополнительные соцгарантии на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей. По состоянию на 17 июля почти 81 тыс. физическим лицам-предпринимателям назначили пособие на детей.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

Теги: карантин, дети, предприниматели, выплаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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