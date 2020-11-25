Шмыгаль: Мы готовимся ко всем сценариям, в том числе – к возможному карантину на зимние праздники

Сейчас вся Украина в "оранжевой" зоне и действует "карантин выходного дня", отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство готовится ко всем возможным сценариям введения ограничений, в том числе и карантина на новогодние праздники. Об этом на заседании правительства 25 ноября сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Подчеркиваю: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности и к возможному введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся Украина в "оранжевой" зоне и действует "карантин выходного дня". Это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам", – сказал премьер.

Он заявил, что сейчас введение более жестких ограничений не планируется.

"Но мы понимаем, что конец декабря – начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. Все это может дать значительный толчок ко всплеску заболевания, который медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на такие ситуации на случай ухудшения ситуации в стране", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр заявил, что правительство общается с местными властями и бизнесом, чтобы наработаь модель противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.

Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.