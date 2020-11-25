Шмыгаль: Мы готовимся ко всем сценариям, в том числе – к возможному карантину на зимние праздники

Правительство готовится ко всем возможным сценариям введения ограничений, в том числе и карантина на новогодние праздники. Об этом на заседании правительства 25 ноября сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Подчеркиваю: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности и к возможному введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся Украина в "оранжевой" зоне и действует "карантин выходного дня". Это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам", – сказал премьер.
Он заявил, что сейчас введение более жестких ограничений не планируется.
"Но мы понимаем, что конец декабря – начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. Все это может дать значительный толчок ко всплеску заболевания, который медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на такие ситуации на случай ухудшения ситуации в стране", – сказал Шмыгаль.
Премьер-министр заявил, что правительство общается с местными властями и бизнесом, чтобы наработаь модель противоэпидемических мероприятий.
По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.
Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.
"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.
Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.
Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.
23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты.
Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".