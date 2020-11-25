"Штрафы – это хорошо". Глава Минздрава назвал количество выписанных украинцам протоколов об отсутствии масок

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за четыре дня действия закона об админответственности за неношение масок в общественных местах выписали 2111 штрафов.

25 ноября на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов в очередной раз призвал граждан носить маски в общественных местах с целью противодействия эпидемии COVID-19. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Выполнение всех правил, особенно это касается ношения масок в общественных местах – это очень важно. Уже четыре дня, начиная с субботы, 21 ноября, действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности (штрафов) за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2111 протоколов о наложении штрафов непосредственно на месте", – сказал он.

По словам министра, такие действия связаны с попыткой сберечь здоровье людей.

"Маски – это хорошо, но я все же верю в украинцев, что в такие тяжелые времена мы в состоянии объединиться, действительно выполнить эти правила и победить пандемию, которая сейчас есть во всем мире, и Украина – не исключение", – считает Степанов.

Закон, предусматривающий штраф за отсутствие маски в общественных местах, начал действовать в Украине 21 ноября. Штраф составляет от 170 грн до 255 грн.

О необходимости ношения масок говорила Всемирная организация здравоохранения. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге отметил, что, если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 11 492 пациента с COVID-19, выздоровели 307 778 человек.