В Украине разрабатывают механизм контроля за контактными лицами по китайскому сценарию

В Украине разрабатывают новый механизм контроля за людьми, которые находились в контакте с больными COVID-19. Они должны будут получить смс с требованием уйти на самоизоляцию, а в случае отказа их ждет наказание, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Министерство цифровой трансформации Украины занимается разработкой программы и концепции, которые позволят контролировать, как соблюдают самоизоляцию зараженные коронавирусом украинцы, а также их круг общения. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал 23 ноября в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Условно говоря, Степанов Максим заболел COVID-19, у него был круг контактов около 50 человек – каждый из них, как только ему приходит соответствующее смс-сообщение, должен сразу идти на самоизоляцию, должно быть соответствующее наказание, если человек откажется. Должен быть доступ к персональным данным, чтобы это устанавливать в автоматическом режиме. Это должно работать исключительно в автоматическом режиме, так как теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут обзванивать и тому подобное", – отметил он.

Министр добавил: чтобы такая программа заработала, нужно вносить серьезные изменения в законодательство. Он также напомнил, что такой проект работал исключительно в азиатских странах – в Китае, Корее и других.

В мае в Китае ввели обязательные QR-коды для жителей, которые отображались в приложении в китайском мессенджере WeChat. Работало это следующим образом: когда человек заходил в общественное место, он должен был отсканировать код. Так он передавал свои данные и свое местоположение системе отслеживания заболевавших. И если он пересекался с зараженным человеком, то ему звонили и за ним выезжали, чтобы сделать тест. Если человек не принимал звонок и не проходил тест, то получал "красный" статус – с ним человека могли не пускать в заведения.

В Украине уже есть приложение, созданное для контроля за соблюдением самоизоляции, – "Дій вдома". Его запустили 7 апреля, главной его целью был контроль за самоизоляцией приехавших из-за границы граждан или украинцев с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. Пользователи приложения до 10 раз в день получали сообщения о том, что необходимо сфотографировать себя, чтобы подтвердить, что человек находится именно дома.