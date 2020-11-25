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В Украине разрабатывают механизм контроля за контактными лицами по китайскому сценарию

В Украине разрабатывают новый механизм контроля за людьми, которые находились в контакте с больными COVID-19. Они должны будут получить смс с требованием уйти на самоизоляцию, а в случае отказа их ждет наказание, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов отметил, что такой проект контроля работал исключительно в азиатских странах
Степанов отметил, что такой проект контроля работал исключительно в азиатских странах
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министерство цифровой трансформации Украины занимается разработкой программы и концепции, которые позволят контролировать, как соблюдают самоизоляцию зараженные коронавирусом украинцы, а также их круг общения. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал 23 ноября в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Условно говоря, Степанов Максим заболел COVID-19, у него был круг контактов около 50 человек – каждый из них, как только ему приходит соответствующее смс-сообщение, должен сразу идти на самоизоляцию, должно быть соответствующее наказание, если человек откажется. Должен быть доступ к персональным данным, чтобы это устанавливать в автоматическом режиме. Это должно работать исключительно в автоматическом режиме, так как теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут обзванивать и тому подобное", – отметил он.

Министр добавил: чтобы такая программа заработала, нужно вносить серьезные изменения в законодательство. Он также напомнил, что такой проект работал исключительно в азиатских странах – в Китае, Корее и других.

В мае в Китае ввели обязательные QR-коды для жителей, которые отображались в приложении в китайском мессенджере WeChat. Работало это следующим образом: когда человек заходил в общественное место, он должен был отсканировать код. Так он передавал свои данные и свое местоположение системе отслеживания заболевавших. И если он пересекался с зараженным человеком, то ему звонили и за ним выезжали, чтобы сделать тест. Если человек не принимал звонок и не проходил тест, то получал "красный" статус – с ним человека могли не пускать в заведения.

В Украине уже есть приложение, созданное для контроля за соблюдением самоизоляции, – "Дій вдома". Его запустили 7 апреля, главной его целью был контроль за самоизоляцией приехавших из-за границы граждан или украинцев с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. Пользователи приложения до 10 раз в день получали сообщения о том, что необходимо сфотографировать себя, чтобы подтвердить, что человек находится именно дома. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 ноября в Украине заболели 661 858 человек, выздоровели 307 778 человек, 11 492 случая закончились летально. 

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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