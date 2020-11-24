  У Голованова обнаружили коронавирус

Украинский журналист и телеведущий Василий Голованов после получения положительного теста на коронавирус провел эфир онлайн.

Голованов: Это я почему раньше такой негативный был? Потому что у меня не было теста позитивного Фото: Василий Голованов / Facebook

Украинский журналист и телеведущий Василий Голованов на своей странице в Facebook сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Это я почему раньше такой негативный был? Потому что у меня не было теста позитивного", – написал он.

После сообщения об инфицировании телеведущий провел дистанционно эфир программы "Час Голованова" на канале "Украина 24". Его гостем был журналист и основатель издания "ГОРДОН"Дмитрий Гордон.

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Видео: Україна 24 / YouTube

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 12 287 пациентов. Летальных случаев – 188; выздоровело – 8298 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.