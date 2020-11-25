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ДЕНЬГИ

Милованов о доплатах предпринимателям: Правительство должно поддержать людей до того, как вводятся ограничения

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов отметил, что ему как экономисту "очень нравится" идея выплат предпринимателям в связи с эпидемиологическими ограничениями.

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Милованов заявил, что деньги в госбюджете есть
Милованов заявил, что деньги в госбюджете есть
Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України / Facebook

Инициатива доплачивать украинским предпринимателям в связи с карантинными ограничениями – хорошая. Об этом 25 ноября заявил УНН внештатный советник главы Офиса президента (ОП) Украины, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Здесь что хорошего? Пойдут деньги напрямую людям, тем, кого затрагивают ограничения. Ограничения нужны, потому что это – безопасность людей, чтобы избежать худшего, что может быть... С пандемией нужно бороться и для того, чтобы восстановить экономику, выйти из этого кризиса. Поэтому я это поддерживаю. И здесь одна важная позиция, которая для меня является принципиальной, – правительство должно поддержать людей до того, как вводятся ограничения, условные "рождественские каникулы" для бизнеса. И это есть", – сказал он.

Советник главы ОП предположил, что "это первый раз, когда государство делает это".

По его словам, ранее компенсации можно было получить после введения ограничений и не напрямую, а, в частности, "через заявление по безработице".

"А здесь – деньги людям на руки до того, как вводятся ограничения. Мне кажется, это правильно, мне как экономисту это очень нравится. Потому что это еще и уменьшает негативное влияние. Потому что у людей есть спрос, и до этих ограничений люди идут и покупают себе товары, услуги, до того, как ввелись ограничения, – таким образом они еще и поддерживают экономику", – считает Милованов.

Он подчеркнул, что деньги в государственном бюджете есть.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплаты физическим лицам-предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина. "Вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", – сказал глава государства.

С 12 марта в Украине из-за пандемии COVID-19 действует карантин. 11 ноября Кабмин ввел "карантин выходного дня" – он предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.

Теги: безработица, эпидемия, экономика, правительство, карантин, деньги, советник, предприниматели, выплаты, инфекция, Тимофей Милованов, компенсация, коронавирус
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