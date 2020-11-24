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Украинская экономика смогла адаптироваться к карантину – Милованов

Экономические модели показали, что украинская экономика адаптировалась к карантину, введенному из-за распространения коронавируса. Эта адаптация прошла не идеально, сказал внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

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"Карантин выходного дня" в Украине ввели из-за роста больных COVID-19
"Карантин выходного дня" в Украине ввели из-за роста больных COVID-19
Фото: ЕРА

Экономика Украины в случае введения полного локдауна потеряет в три раза меньше, чем во время весеннего карантина. За это время экономика адаптировалась к карантину, пояснил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 23 ноября.

"На днях будет у нас пресс-релиз с исследованием, насколько карантин, если мы введем жесткий локдаун, ударит по экономике. Сколько процентов ВВП, если жаргоном говорить, часть экономики, которую мы дополнительно потеряем. Скажу, что в три раза меньше, чем было весной. Потому что [экономические] модели показывают, что украинская экономика адаптировалась", – заявил Милованов.

Он отметил, что адаптация прошла не идеально.

"Любое изменение правил игры плохо для бизнеса, который планировал одно… А теперь карантин выходного дня", – сказал он.

Милованов спрогнозировал, что в Украине не введут полный локдаун, потому что не нужно закрывать всю экономику.

"Нужно ограничивать возможности людей одновременно заразиться. Это будут определенные типы бизнеса, где будут эти ограничения", – отметил советник главы ОПУ.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив по итогам совещания с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сказал, что в правительстве "карантин выходного дня" посчитали определенной подготовкой к полному локдауну.

Ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Кроме Ивано-Франковска, против выступили ЛьвовДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов. 

Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".

Теги: ВВП, экономика, бизнес, карантин, ограничения, Тимофей Милованов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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