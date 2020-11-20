Решение о "новогоднем локдауне" не принято – Офис президента Украины

Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, но в Украине о нем говорить пока рано. Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

О "новогоднем локдауне" говорить рано, считают в ОПУ Фото: depositphotos.com

Решение о "новогоднем локдауне" в Украине не принято. Об этом 20 ноября в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано", – отметил он.

Тимошенко предложил дождаться результатов "карантина выходного дня", чтобы понять, "чего мы добьемся".

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14–15 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

В Украине зафиксировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 575 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 589 пациентов с COVID-19, выздоровело 274 тыс. человек.