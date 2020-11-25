По мнению инвестбанкира Сергея Фурсы, в Украине следовало бы ввести полый локдаун. Однако для того необходимо быть в хороших отношениях с Международным валютным фондом, чтобы он выделил средства на поддержку бизнеса.

Фурса: Власть сама ввязалась в ситуацию, когда нет хорошего решения Фото: 24tv.ua

Финансовый аналитик и инвестбанкир Сергей Фурса считает, что Украину мог бы спасти полноценный локдаун, но с нюансом договоренностей на международной арене. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

"Есть выход в виде полноценного локдауна. Вы спрашиваете, что бы я сделал? Я бы не поссорился с МВФ, чтобы у меня были в достаточном количестве деньги для поддержки бизнеса во время второго локдауна. А власть сама ввязалась в ситуацию, когда нет хорошего решения", – говорит Фурса.

Комментируя введение "карантина выходного дня", аналитик отметил, что смещение походов по магазинам на будние дни сильно не повлияет на падение торгового и сервисного бизнеса.

"Карантин выходного дня" – это больно для сферы услуг и для торговли. Но, например, в ТРЦ на выходные приходится 50% выручки. Предположим часть этой выручки сдвинется на будни. Вы собирались идти на шопинг в субботу, но идете теперь в четверг-пятницу. Массового сдвига все-равно не будет – не все смогут так переносить свои походы по магазинам. Поэтому вполне очевидны потери в 30-40%. Наверное, примерно такие же цифры и в ресторанном бизнесе", – разъяснил он.

Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.