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Полиция не будет заставлять мэров городов соблюдать карантин незаконными методами – Геращенко

Полицейские не будут применять незаконные действия, чтобы принудить мэров украинских городов соблюдать карантин, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Полицейские за прошлые выходные составили почти 2 тыс. админпротоколов за нарушение карантина
Полицейские за прошлые выходные составили почти 2 тыс. админпротоколов за нарушение карантина
Фото: depositphotos.com

Полиция не станет принуждать мэров украинских городов соблюдать карантин незаконными методами, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии агентству "РБК-Украина" 23 ноября.

По его словам, полиция будет исполнять свои обязанности в рамках закона.

"Полиция будет выполнять закон и заставлять его выполнять всех, кто должен, законными методами. Незаконные действия по принуждению мэров соблюдать карантин не планируются", – сказал замглавы МВД.

"Карантин выходного дня" в Украине вступил в силу 14 ноября после решения Кабинета Министров Украины из-за увеличения количества больных COVID-19. Ряд украинских городов отказался его вводить. Против выступили ОдессаЛьвовДнепрЖитомирЧеркассыЛуцк, Тернополь и Ивано-Франковск. Главы этих городов объяснили свое решение тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в Одессе и Ивано-Франковске все-таки ввели карантин в выходные.

Акции протеста после введения "карантина выходного дня" провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в прошлые выходные, 14–15 ноября, карантин соблюдался "так себе".

В Украине 22 ноября коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 10 945 человек. Общее число заболевших достигло 635 689. Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек, а выздоровели 291 060 украинцев.

Теги: МВД, полиция, Антон Геращенко, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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