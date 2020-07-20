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ОБЩЕСТВО

Нарушили адаптивный карантин. Полиция закрыла 14 ночных клубов в Киевской области

Вышгородский отдел полиции Киевской области выявил баржу, на борту которой находились почти 300 человек и обслуживающий персонал. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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В ночь с 18-го на 19 июля полиция обнаружила переоборудованную под развлекательное заведение баржу
В ночь с 18-го на 19 июля полиция обнаружила переоборудованную под развлекательное заведение баржу
Фото: kv.npu.gov.ua

За неделю в Киевской области были выявлены 14 фактов нарушения требований адаптивного карантина, по одному из них открыт ряд уголовных производств. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

В ночь с 18-го на 19 июля на территории водоема в Вышгородском районе полиция обнаружила переоборудованную под развлекательное заведение баржу.

По информации полиции, на барже были установлены аппаратура, иллюминация, мебель, оборудована кухня. На борту насчитывалось около 300 человек и обслуживающий персонал. Организаторы мероприятия нарушили условия адаптивного карантина. Правоохранители изъяли вещественные доказательства.

По данному факту полиция открыла шесть уголовных производств: по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ст. 356 (самоуправство), ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 15, ст. 417 (покушение на нарушение правил кораблевождения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации деятельности ночного заведения на воде.

Еще 13 нарушений карантина, по данным полиции, были зафиксированы в Киево-Святошинском, Броварском, Обуховском районах, в Василькове, Вышгороде, Украинке, Белой Церкви и поселке Бородянка.

По всем фактам нарушений требований адаптивного карантина составлены протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцам и администраторам грозит штраф от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По состоянию на 20 июля восемь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина. Киев из-за негативной динамики также не соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человекаЭто наименьшее количество новых случаев с 13 июля, когда их было выявлено 638.

Всего по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.

Теги: полиция, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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