В Киеве парки и скверы начала патрулировать конная полиция

Столичная кавалерия начала сезон патрулирования лесопарковых зон.

После снятия карантинных ограничений в парках Киева стало больше людей Фото: Патрульна поліція Києва / Telegram

Сезон патрулирования парковых и лесопарковых зон Киева сотрудниками конной полиции начался позже из-за карантина, об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы 11 июля в Telegram.

"С момента ослабления карантинных мероприятий все больше людей стали посещать места отдыха, поэтому было принято решение усилить там патрулирование с помощью конного подразделения", – сказано в сообщении.

Сотрудники столичной кавалерии в режиме патрулирования обследуют территорию парков, следят за общественным порядком и безопасностью, а также реагируют на вызовы граждан.

За последние сутки в Киеве коронавирусную инфекцию COVID-19 зафиксировали еще у 125 человек. Об этом 11 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В Ккиеве с начала эпидемии зафиксировано 6115 случаев COVID-19. Всего выздоровело 2058 жителей столицы.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 (+800), 1372 из них умерли (+27), 25 641 выздоровел (+861). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (6115), Львовской (6882) и Черновицкой (5117) областях.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.