Суд оправдал пловца из Гидропарка. В апреле на него составили админпротокол за нарушение карантина

Днепровский районный суд Киева счел, что в действиях киевлянина Валентина Бурьянова, которого в начале апреля задержали в киевском Гидропарке за нарушение карантина, нет состава правонарушения.

Днепровский районный суд Киева оправдал киевлянина Валентина Бурьянова, на которого полиция составила админпротокол за нарушение карантина. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня Днепровский суд Киева оправдал меня по делу об административном правонарушении по событиям в Гидропарке и закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения", – написал Бурьянов.

По его мнению, решение суда свидетельствует, что "Национальная полиция Украины – некомпетентный, карательный, преступный, а не правоохранительный орган".

Бурьянов добавил, что намерен добиваться уголовного наказания для полицейских, которые составили на него протокол.

Карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Украине был введен 12 марта. 6 апреля ограничительные меры были ужесточены. Среди прочего было запрещено отдыхать в парках и прибрежных зонах.

В день ужесточения карантина в Киеве из-за закрытия прохода в Гидропарк произошли стычки спортсменов с полицией. Бурьянов решил переплыть реку и таким образом добраться до спортивной площадки в Гидропарке. Его, а также еще нескольких человек, задержали сотрудники полиции. Инцидент с Бурьяновым получил вирусную популярность благодаря фото его задержания – в нем принимали участие более 10 правоохранителей.

7 апреля он заявил, что сделал это, потому что считает постановление Кабмина об усилении карантина незаконным.