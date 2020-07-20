Суд оправдал пловца из Гидропарка. В апреле на него составили админпротокол за нарушение карантина

Днепровский районный суд Киева оправдал киевлянина Валентина Бурьянова, на которого полиция составила админпротокол за нарушение карантина. Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня Днепровский суд Киева оправдал меня по делу об административном правонарушении по событиям в Гидропарке и закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения", – написал Бурьянов.
По его мнению, решение суда свидетельствует, что "Национальная полиция Украины – некомпетентный, карательный, преступный, а не правоохранительный орган".
Бурьянов добавил, что намерен добиваться уголовного наказания для полицейских, которые составили на него протокол.
Карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Украине был введен 12 марта. 6 апреля ограничительные меры были ужесточены. Среди прочего было запрещено отдыхать в парках и прибрежных зонах.
В день ужесточения карантина в Киеве из-за закрытия прохода в Гидропарк произошли стычки спортсменов с полицией. Бурьянов решил переплыть реку и таким образом добраться до спортивной площадки в Гидропарке. Его, а также еще нескольких человек, задержали сотрудники полиции. Инцидент с Бурьяновым получил вирусную популярность благодаря фото его задержания – в нем принимали участие более 10 правоохранителей.
7 апреля он заявил, что сделал это, потому что считает постановление Кабмина об усилении карантина незаконным.