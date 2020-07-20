Каждая третья область Украины не отвечает условиям ослабления карантина – Минздрав

Киев не соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человека Фото: depositphotos.com

По состоянию на 20 июля восемь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни, в Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.

Негативная динамика фиксируется в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях.

Закарпатье по-прежнему остается единственным регионом Украины, где превышены допустимые нормы загруженности больниц.

Недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19 проведено только в Черниговской области.

Киев из-за негативной динамики также не соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 651 человека. Это наименьшее количество новых случаев с 13 июля, когда их было выявлено 638.

Всего по состоянию на 20 июля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине увеличилось до 59 493, скончалось 1498 человек, вылечилось 31 439 больных.