Более 74 тыс. предпринимателей получили соцвыплаты на детей в связи с карантином

Общая сумма средств направленная Минсоцполитики структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для выплат физическим лицам-предпринимателям составляет 553 тыс. грн.

Выплаты получили ФЛП, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль Фото: depositphotos.com

По состоянию на 17 июля почти 81 тыс. физическим лицам-предпринимателям назначили пособие на детей. Более 74 тыс. из них уже получили выплаты, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Общая сумма средств, направленная Минсоцполитики структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для выплат ФЛПам, составляет 553 тыс. грн.

Такая помощь предоставляется физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

22 июня Кабинет Министров Украины принял решение обеспечить дополнительные соцгарантии на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264, из них скончалось 1456 человек, вылечилось – 29 769 больных.