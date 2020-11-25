Шмыгаль: Во время "карантина выходного дня" мы фиксируем снижение мобильности населения

Окончательную эффективность "карантина выходного дня" можно будет оценить в начале декабря, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время "карантина выходного дня" жители Украины стали менее мобильными, что может помочь снизить передачу коронавирусной инфекции. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем снижение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, эта мобильность снизилась до самого низкого уровня со времени полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения. Соответственно, разрывается цепочка заболеваемости. Результатом всех этих мер должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря. Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня и по числу занятых койко-мест, и по числу заболевших. У нас пошла вторая неделя, как стабилизировалось число больных, занимающих койко-места на уровне 27–28 тыс.", – сказал Шмыгаль.

По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.

Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.