Шмыгаль: Во время "карантина выходного дня" мы фиксируем снижение мобильности населения

Во время "карантина выходного дня" жители Украины стали менее мобильными, что может помочь снизить передачу коронавирусной инфекции. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем снижение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, эта мобильность снизилась до самого низкого уровня со времени полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения. Соответственно, разрывается цепочка заболеваемости. Результатом всех этих мер должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря. Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня и по числу занятых койко-мест, и по числу заболевших. У нас пошла вторая неделя, как стабилизировалось число больных, занимающих койко-места на уровне 27–28 тыс.", – сказал Шмыгаль.
По состоянию на 25 ноября в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.
Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.
"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.
Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.
Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.
23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты.
Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".