Из-за карантина в Украине реальные признаки очень тяжелой стагнации – Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что полиция "крышует" работу заведений во время "карантина выходного дня", но закрывать их неэффективно.

Саакашвили заявил, что "полиция берет деньги" от работающих в карантин заведений Фото: ЕРА

Введенный в Украине "карантин выходного дня" ведет к экономическому кризису. Об этом 24 ноября в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

"У всего есть две стороны. У Германии, Франции и других стран – большие ресурсы, резервы, и они помогают бизнесу. В Украине сегодня таких ресурсов нет. Я думаю, [президент Владимир] Зеленский правильно сделал, что часть "ковидных" денег направили на помощь бизнесу. Эти 8 тыс. грн – хоть какая-то, но помощь. Но, конечно, этого будет недостаточно", – сказал он.

По словам политика, "вряд ли будет эффективным" закрывать бизнес.

"Эти меры не работают. Я на выходных был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны. Полиция берет деньги за то, что они открыты, спокойно крышуют. Давайте не будем себя обманывать", – заявил Саакашвили.

Он отметил, что в Киеве "большинство заведений абсолютно пусты".

"Реальные признаки очень тяжелой стагнации, кризиса. В этой ситуации еще их дожимать дополнительными мерами – экономика этого не выдержит, она лопнет, это вызовет трагедию миллионов новых людей", – считает Саакашвили.

16 ноября он назвал "импотенцией правительства" решение о введении "карантина выходного дня".

Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.