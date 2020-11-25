С 25 ноября правительство Украины обязано предупреждать о введении карантина минимум за неделю

Кабинет Министров Украины теперь обязан не позднее чем за неделю до введения карантина сообщить о мерах по поддержке уязвимых групп населения и внести законопроект о господдержке таких групп.

С сегодняшнего дня, 25 ноября, Кабинет Министров Украины обязан заранее предупреждать о введении карантина. Соответствующее постановление 24 ноября обнародовали в издании "Голос Украины", и оно вступило в силу на следующий день после публикации.

Этот документ парламент принял 17 ноября. В нем говорится о введении или усилении ограничений, касающихся:

регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном;

посещения учебных заведений учащимися / студентами;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

приема посетителей в кинотеатрах;

приема посетителей в заведениях общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидания места своего проживания.

Если правительство планирует ввести более одного ограничение из этого перечня, оно должно не позднее чем за семь календарных дней сообщить об их введении. Также не менее чем за неделю до действия более двух ограничений Кабмин должен сообщить о мерах по поддержке уязвимых групп населения и работников, в частности о перевозке сотрудников на работу.

Кроме того, правительство не позднее чем за семь дней до начала действия более двух ограничений должно внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.

Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.