С 25 ноября правительство Украины обязано предупреждать о введении карантина минимум за неделю

С сегодняшнего дня, 25 ноября, Кабинет Министров Украины обязан заранее предупреждать о введении карантина. Соответствующее постановление 24 ноября обнародовали в издании "Голос Украины", и оно вступило в силу на следующий день после публикации.
Этот документ парламент принял 17 ноября. В нем говорится о введении или усилении ограничений, касающихся:
Если правительство планирует ввести более одного ограничение из этого перечня, оно должно не позднее чем за семь календарных дней сообщить об их введении. Также не менее чем за неделю до действия более двух ограничений Кабмин должен сообщить о мерах по поддержке уязвимых групп населения и работников, в частности о перевозке сотрудников на работу.
Кроме того, правительство не позднее чем за семь дней до начала действия более двух ограничений должно внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении господдержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, на которых негативно влияют ограничения.
Кабинет Министров Украины решил ввести "карантин выходного дня" 11 ноября из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.
"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.
Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.
Полицейские 14–15 ноября закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств. В Нацполиции Украины сообщили, что за 21-е и 22 ноября остановили работу 969 заведений торгового и бытового обслуживания, 327 заведений общественного питания, 22 торговых центров и пяти спортивных залов и бассейнов.
23 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что "карантин выходного дня" дает результаты.
Депутаты Верховной Рады собрали подписи под обращением в Конституционный Суд о проверке конституционности "карантина выходного дня".