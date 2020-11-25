ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В случае введения жесткого карантина главную елку Украины зажгут в режиме онлайн

Главная елка Украины на Софиевской площади в Киеве, стоимостью 5–7 млн грн, будет искусственной.

В 2019 году главную елку Украины зажгли 19 декабря, в День Святого Николая
В 2019 году главную елку Украины зажгли 19 декабря, в День Святого Николая
Фото: kyivcity.gov.ua

Празднование Нового года в Киеве из-за пандемии коронавируса будет проходить без концертов, массовых гуляний и с соблюдением карантинных правил. Об этом "Укринформу" сообщил организатор новогодних праздников и других культурных мероприятий в Киеве – компания FolkUkraine.

"Если соблюдать правила безопасности, то уличные празднования не несут никакой угрозы. Это символ Нового года и традиция, которую не надо отменять. В этом сезоне мы будем руководствоваться в своей работе исключительно распоряжениями Кабинета Министров и главного санитарного врача", – отметили в компании.

Концертов и массовых гуляний не планируется, но на праздничных локациях в столице разместятся домики с согревающими напитками и сувенирной продукцией.

Организаторы отмечают, что в случае введения правительством жесткого карантина все события, такие как зажжение елки, репортажи с украшенных локаций, будут транслироваться онлайн. Также не исключено ограждение территории, чтобы к елке подходило ограниченное количество людей.

Главная елка на Софиевской площади в Киеве, стоимостью 5–7 млн грн, будет искусственной. Средства на нее получены от спонсоров и рекламодателей, утверждает организатор.

На елке будет около 1500 игрушек и 10 км гирлянд, предполагаемая высота – 31 метр.

В этом году у киевлян будут сразу три новогодние елки. Главная елка страны – на Софиевской площади, главная елка Киева – возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади. Организаторы готовят специальный маршрут с новогодними локациями, который объединяет все три главных елки.

В 2019 году главную елку Украины зажгли 19 декабря, в День Святого Николая.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что-то пошло не так". Пассия Каминского объявила о расставании с ним
"Что-то пошло не так". Пассия Каминского объявила о расставании с ним
"На это смотреть больно", "Триллер". Полякова показала, как ей снимали цветные линзы
"На это смотреть больно", "Триллер". Полякова показала, как ей снимали цветные линзы
"Ни одна вафелька не останется в живых". Певица Успенская поделилась рецептом выпечки из самодельной муки
"Ни одна вафелька не останется в живых". Певица Успенская поделилась рецептом выпечки из самодельной муки
The Weeknd обвинил "Грэмми" в коррумпированности
The Weeknd обвинил "Грэмми" в коррумпированности
"Готовьте "баблишко". В Киеве эвакуатор забрал автомобиль украинского ведущего
"Готовьте "баблишко". В Киеве эвакуатор забрал автомобиль украинского ведущего
"Невыносимое горе". Жена принца Гарри Меган потеряла ребенка
"Невыносимое горе". Жена принца Гарри Меган потеряла ребенка
Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму о "Евровидении" номинирован на "Грэмми"
Альбом саундтреков с участием Джамалы к фильму о "Евровидении" номинирован на "Грэмми"
"Это вульгарно", "Ну и дыньки", "Они такие большие!". Пышногрудая Кузнецова выставила на обозрение бюст 15 размера
"Это вульгарно", "Ну и дыньки", "Они такие большие!". Пышногрудая Кузнецова выставила на обозрение бюст 15 размера
Огневич рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год
Огневич рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Казалось, что мог простить". Пономарев рассказал об изменах Мозговой
"Казалось, что мог простить". Пономарев рассказал об изменах Мозговой
"Ох уж эти ноги". Подольская показала фото в мини-платье
"Ох уж эти ноги". Подольская показала фото в мини-платье
Переболевший COVID-19 Анатолий Анатолич: Я набрал 4 кг за две недели изоляции
Переболевший COVID-19 Анатолий Анатолич: Я набрал 4 кг за две недели изоляции
Бейонсе получила наибольшее количество номинаций "Грэмми"
Бейонсе получила наибольшее количество номинаций "Грэмми"
Жена бизнесмена Хмельницкого Литвин сообщила о рождении ребенка
Жена бизнесмена Хмельницкого Литвин сообщила о рождении ребенка
"Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля
"Думаю, все артисты это делают". Тоня Матвиенко рассказала, что возит в бардачке автомобиля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS