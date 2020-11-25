В случае введения жесткого карантина главную елку Украины зажгут в режиме онлайн

Главная елка Украины на Софиевской площади в Киеве, стоимостью 5–7 млн грн, будет искусственной.

В 2019 году главную елку Украины зажгли 19 декабря, в День Святого Николая Фото: kyivcity.gov.ua

Празднование Нового года в Киеве из-за пандемии коронавируса будет проходить без концертов, массовых гуляний и с соблюдением карантинных правил. Об этом "Укринформу" сообщил организатор новогодних праздников и других культурных мероприятий в Киеве – компания FolkUkraine.

"Если соблюдать правила безопасности, то уличные празднования не несут никакой угрозы. Это символ Нового года и традиция, которую не надо отменять. В этом сезоне мы будем руководствоваться в своей работе исключительно распоряжениями Кабинета Министров и главного санитарного врача", – отметили в компании.

Концертов и массовых гуляний не планируется, но на праздничных локациях в столице разместятся домики с согревающими напитками и сувенирной продукцией.

Организаторы отмечают, что в случае введения правительством жесткого карантина все события, такие как зажжение елки, репортажи с украшенных локаций, будут транслироваться онлайн. Также не исключено ограждение территории, чтобы к елке подходило ограниченное количество людей.

Главная елка на Софиевской площади в Киеве, стоимостью 5–7 млн грн, будет искусственной. Средства на нее получены от спонсоров и рекламодателей, утверждает организатор.

На елке будет около 1500 игрушек и 10 км гирлянд, предполагаемая высота – 31 метр.

В этом году у киевлян будут сразу три новогодние елки. Главная елка страны – на Софиевской площади, главная елка Киева – возле Арки дружбы народов и елка на Контрактовой площади. Организаторы готовят специальный маршрут с новогодними локациями, который объединяет все три главных елки.

В 2019 году главную елку Украины зажгли 19 декабря, в День Святого Николая.