Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Российская группа Little Big 6 ноября на своем YouTube-канале презентовала новогодний клип на трек Suck My Dick. В клипе, помимо участников группы, снялись российский шоумен Александр Гудков и проживающая в России украинская ведущая Регина Тодоренко. В клипе музыканты украшали новогоднюю елку игрушками в виде коронавируса, пили шампанское, на этикетке которого было написано Novichok, а в конце взорвали макет ракеты. "Когда мой ребенок спросит про 2020-й, я просто покажу ему этот клип", – оценили видеоработу группы поклонники.
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