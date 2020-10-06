Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына

Участник российской группы Little Big Антон Лиссов присутствовал на родах и перерезал новорожденному сыну пуповину.

Лиссов о родах: Мелкий почти не орал, был удивлен, вращал глазами, привыкал Фото: lissoff / Instagram

Участник российской группы Little Big Антон Лиссов на своей странице в Instagram 5 октября разместил совместный снимок с новорожденным сыном Антоном, сообщив, что 23 сентября стал отцом.

По словам артиста, он присутствовал на родах и перерезал пуповину после рождения сына.

"Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы. Мелкий почти не орал, был удивлен, вращал глазами, привыкал. Случилось это 23 сентября, и нам сегодня 12 дней", – написал Лиссов.

В начале сентября 2020 года Лиссов сообщил о беременности супруги Анжелики Ивановой.

Брак с Ивановой – второй в биографии Лиссова. Пара зарегистрировала отношения в марте 2020 года. Ранее певец в течение шести лет был женат на Виктории Головачевой.

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Группа гастролирует в РФ и Европе.

Ожидалось, что коллектив будет представлять Россию с песней Uno, на конкурсе "Евровидение 2020" который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая, но 18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса.