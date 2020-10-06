Участник Little Big Лиссов показал новорожденного сына

Участник российской группы Little Big Антон Лиссов на своей странице в Instagram 5 октября разместил совместный снимок с новорожденным сыном Антоном, сообщив, что 23 сентября стал отцом.
По словам артиста, он присутствовал на родах и перерезал пуповину после рождения сына.
"Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы. Мелкий почти не орал, был удивлен, вращал глазами, привыкал. Случилось это 23 сентября, и нам сегодня 12 дней", – написал Лиссов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Что-то я всё сторисы снимаю, а тут нужен полноценный пост! Событие важное. Рассказываю всё начистоту: Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы. Мелкий почти не орал, был удивлён, вращал глазами, привыкал. Случилось это 23 сентября и нам сегодня 12 дней. Мама @angeliquuu цела, уже хвастается у себя в инсте втянувшимся животом и скинутыми за роды пятнадцатью килограммами, если интересно подпишитесь. Ну, а далее, из наблюдений. Только ленивый не предупредил о бессонных ночах и не закошмарил окончанием счастливой жизни. Писали, что самые радостные в отцовстве три дня, пока жена с мелким в роддоме. Сначала было смешно, потом поднадоело. Со всей ответственностью заявляю, что встать и переодеть человека пару раз за ночь совсем не сложно и это совсем не главное в жизни. Ощутил ли я, что теперь моя жизнь кардинально поменялась? Пожалуй это произошло еще на стадии Анжеликиной беременности. А за девять месяцев у меня было время привыкнуть к новой роли. Но самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве. Сейчас поедем в парк, покажу Тошку воронам, пусть передадут в Асгард, что у нас тут всё отлично.
В начале сентября 2020 года Лиссов сообщил о беременности супруги Анжелики Ивановой.
Брак с Ивановой – второй в биографии Лиссова. Пара зарегистрировала отношения в марте 2020 года. Ранее певец в течение шести лет был женат на Виктории Головачевой.
Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Группа гастролирует в РФ и Европе.
Ожидалось, что коллектив будет представлять Россию с песней Uno, на конкурсе "Евровидение 2020" который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая, но 18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса.