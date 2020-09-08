Участник Little Big впервые станет отцом

Супруга участника российской группы Little Big Антона Лиссова Анжелика Иванова родит ему сына.



41-летний участник российской группы Little Big Антон Лиссов на своей странице в Instagram 7 сентября разместил совместный снимок с беременной женой Анжеликой Ивановой.

По словам артиста, у них родится мальчик. Супруги признались, что пока не определились с именем для сына.

Брак с Ивановой – второй в биографии Лиссова. Пара зарегистрировала отношения в марте 2020 года. Ранее певец в течение шести лет был женат на Виктории Головачевой.

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Группа гастролирует в РФ и Европе.

Ожидалось, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2020" с песней Uno, который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая, но 18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса.