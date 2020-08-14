Говорящая еда и танцующие соусы. Little Big презентовали клип на песню Tacos. Видео
Российская группа Little Big на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Tacos, записанный на испанском языке. В съемках клипа принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный поклонникам группы по клипу на песню Uno, с которой коллектив должен был представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2020". В новом видео Красилов играет роль человека, с которым начала разговаривать еда. Участники группы появляются в ролике в образах танцующих соусов и нарядах с food-принтами.
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