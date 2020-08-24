Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото

Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская позировала в кадре полуобнаженной – на певице из одежды были черные прозрачные перчатки, высокие сапоги и стринги.

29-летняя солистка российской группы Little Big Софья Таюрская приняла участие в фотосессии, позируя в кадре полуобнаженной. Снимок певицы в перчатках, сапогах и стрингах 24 августа обнародован на официальной странице коллектива в Instagram.

Сообщается, что певица приняла участие в съемках для обложки российского мужского глянца Maxim.

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Группа гастролирует в РФ и Европе.

Ожидалось, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2020" с песней Uno, который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая, но 18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса.