Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2020
 
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Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины

Фронтмен российской группы Little Big Илья Прусикин прожил в браке с женой, певицей Tatarka (Ирина Смелая) четыре года.

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Прусикин: Мы разводимся, но это не спонтанное решение
Прусикин: Мы разводимся, но это не спонтанное решение
Фото: iliyaprusikin / Instagram

35-летний лидер группы Little Big Илья Прусикин и его жена, 28-летняя певица Tatarka сообщили о разводе после четырех лет брака. Заявление пары обнародовано 31 августа на YouTube-канале жены артиста. 

"Мы разводимся, но это не спонтанное решение", – заявил певец на камеру.

Пара подчеркнула, что приняла решение расстаться еще в декабре 2019 года. 

"Мы остались друзьями. Почему? Потому что мы наконец-то поговорили – у нас было очень много претензий друг к другу. И если бы мы остались вместе ради ребенка, мы бы оба были несчастными", – считает Прусикин. 

Супруга певца подчеркнула, что причиной развода в том числе стали отношения на расстоянии, так как Прусикин занимался продвижением группы, а она его постоянно ждала. 

"Отношения на расстоянии – это полное говно", – заявила Tatarka.

ВИДЕО
Видео: TATARKA / YouTube

Прусикин и Tatarka (настоящее имя – Ирина Смелая) зарегистрировали брак летом 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родился сын Добрыня. 

Теги: дети, скандал, развод, Little Big, Илья Прусикин
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