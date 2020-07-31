"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце

Российский актер Павел Прилучный назвал подписчиков, которые считают, что у них с актрисой Агатой Муцениеце была семья, тупыми.

Прилучный – отец двух детей, рожденных в браке с Муцениеце Фото: bugevuge / Instagram

Российский актер Павел Прилучный, заявивший в феврале 2020 года о разводе с актрисой Агатой Муцениеце, на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен с четырехлетней дочерью Мией.

"Милоты вам в ленту", – подписал он снимок.

"Восстановите семью – сделайте лучшую версию себя и вперед. Вы такие милые все", – отреагировали на фото фолловеры актера.

"Вы думаете, что была семья? Что ж, поздравляю. Вы становитесь самой тупой женщиной этого года", – ответил на комментарий Прилучный.

Скриншот: bugevuge / Instagram



Российский актер Павел Прилучный и его жена – актриса и телеведущая Агата Муцениеце сообщили о разводе 24 февраля. Заявления о намерении расторгнуть брак супруги опубликовали на своих страницах в Instagram.

9 апреля актриса сообщила, что экс-супруг поднял на нее руку и довел детей – Тимофея (2013) и Мию (2016) – до слез. Прилучный, комментируя заявление супруги, попросил подписчиков "не лезть туда, чего не знают".

Спустя время Муцениеце в разговоре с телеведущей Екатериной Варнавой заявила, что в браке Прилучный вел себя с ней так, как не должен вести мужчина по отношению к женщине.