Прилучный и Муцениеце заявили о разводе

Доброе * Знаете, у меня, есть определенный пост.. Который, я должна выложить, в определённое время, с определенным текстом.. Договорившись заранее.. Со ВСЕМИ.. Честно? Я, так и собиралась сделать.. Очень много советчиков, теперь.. Как ? Что писать? Что делать? Как, не испортить имидж? И я слушала.. И казалось, что так надо, наверное.. Но внутри, очень громко кричал голос.. А я, дура, давно его не слушала.. А - это, всегда был протест, против - клише) Ибо, я - это Я! А не то, что нужно, для картинки! Так вот! Я давно плевала, на то, как надо! Медийность, для меня - никогда не была «рамками», или «правилами» .. Я - никогда, не хотела, казаться - какой-то.. Другой.. Так вот) Пост - НЕ ПО ПЛАНУ! Не по правилам, всех нормальных пар.. И не так, как надо, чтоб хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации.. Все, выглядели - выгодно.. Браво девочки! Так вот... Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины.... Ничего! (Блин, ну пару стихов накатала, под Artik&Asti) Я, просто (хотела написать - девушка, потом вспомнила, что мне - 30 лет)ЖЕНЩНА, которая, ну вот, пришла к тому, что надо - законно расторгать брак) Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал - НЕТ! Ибо, я благодарна, за все! Мы - навечно связаны * мы написали, красивую историю любви! Да и вообще) Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!! Но это - путь! Как здорово, что так! Каждая секунда - опыт и становление) Я рада, что мой имидж на дне, я - совсем не образец, ни в чем, и так хорошо.. Это - признать))) Облажалась во всем - ДА! Что может быть круче? * ‍ * Товарищи СМИ, умоляю) не тревожьте! Давайте, вспомним о рамках приличия и пространства! Всех обнимаю! * Пы.Сы. Все - обоюдно, полюбовной, с уважением и понимаем и отдаём дань, всему что было! *