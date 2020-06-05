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05 июня, 2020
 
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Муцениеце рассказала об отношениях с Прилучным после расставания

Российская актриса Агата Муцениеце заявила, что бывший муж пытался ее вернуть.

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Муцениеце о Прилучном: Он плохо себя вел
Муцениеце о Прилучном: Он плохо себя вел
Фото: agataagata / Instagram

31-летняя российская актриса Агата Муцениеце считает, что экс-супруг – российский актер Павел Прилучный вел себя с ней так, как не должен вести себя мужчина по отношению к женщине. Об этом актриса рассказала в разговоре с телеведущей Екатериной Варнавой. Запись разговора обнародована на YouTube-канале Муцениеце.

По словам актрисы, после расставания Прилучный сказал, что она может приходить к нему, если захочет. По мнению Муцениеце, в такой способ бывший супруг пытался ее вернуть.

Комментируя возможность возобновления отношений, актриса сказала, что ранее супруг сказал в ее адрес слишком много обидных слов.

"Он плохо себя вел. Оскорблял так, что я даже не знаю", – призналась она.

ВИДЕО
Видео: Agata Muceniece / YouTube

Российский актер Павел Прилучный и его жена – актриса и телеведущая Агата Муцениеце сообщили о разводе 24 февраля. Заявления о намерении расторгнуть брак супруги опубликовали на своих страницах в Instagram.

9 апреля актриса сообщила, что экс-супруг поднял на нее руку и довел детей до слез. Прилучный, комментируя заявление супруги, попросил подписчиков "не лезть туда, чего не знают".

Теги: Россия, актриса, Агата Муцениеце, Павел Прилучный
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