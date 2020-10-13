Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото

Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская поделилась в сети снимком, на котором запечатлена с обнаженной грудью.

Таюрская выступает в составе Little Big с 2013 года Фото: sonyatayurskaya / Instagram

Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская 13 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена топлес.

Певица позирует в кадре в белых сапогах и корсете, прикрывая обнаженную грудь правой рукой.

"Люблю эту фотку", – подписала публикацию артистка.

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Группа гастролирует в РФ и Европе.

Ожидалось, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2020" с песней Uno, который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая, но 18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В августе 2020 года Таюрская обнажилась для российского глянца.