Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото

Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская 13 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена топлес.
Певица позирует в кадре в белых сапогах и корсете, прикрывая обнаженную грудь правой рукой.
"Люблю эту фотку", – подписала публикацию артистка.
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Люблю эту фотку @saharnaya . style: @siviakosha @koshka_prishla makeup: @sonya_miro hair: @fashionpierrebog
Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Группа гастролирует в РФ и Европе.
Ожидалось, что коллектив будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2020" с песней Uno, который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая, но 18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
В августе 2020 года Таюрская обнажилась для российского глянца.