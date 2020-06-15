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16 июня, 2020
 
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"Евровидение 2021". Названы дата и место проведения конкурса

Финал песенного конкурса "Евровидение 2021" запланирован на 22 мая.

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"Евровидение 2021" пройдет в Нидерландах
"Евровидение 2021" пройдет в Нидерландах
Фото: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна / Facebook

"Евровидение 2021" состоится в Роттердаме (Нидерланды), сообщается на официальном сайте песенного конкурса "Евровидение". 

Первый полуфинал конкурса пройдет 18 мая, а на 20 мая запланировано проведение второго полуфинала. Финальная часть концерта состоится 22 мая. 

По словам организаторов конкурса, артисты будут выступать на той же сцене, которая была подготовлена для "Евровидения 2020". 

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды),объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

По словам исполнительного директора конкурса Джона Ола Сенда, проведение конкурса стало невозможным в условиях пандемии коронавируса.

Теги: Нидерланды, конкурс, Европа, песня, Евровидение 2020, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Евровидение 2021
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