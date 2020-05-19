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20 мая, 2020
 
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"Детское Евровидение 2020" состоится осенью в Варшаве

Второй раз подряд "Детское Евровидение" пройдет в Польше, заявили организаторы конкурса.

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Лозунг конкурса 2020 года "Сдвинь мир" (Move the World)
Лозунг конкурса 2020 года – "Сдвинь мир" (Move the World)
Фото: junioreurovision.tv

Официально подтверждено, что "Детское Евровидение 2020" пройдет в Варшаве (Польша). Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.

"Будьте готовы "Сдвинуть мир". После решительной победы Вики Габор с песней Superhero в Гливице в прошлом году мы вернемся в Польшу на "Детское Евровидение 2020" в ноябре!" – говорится в заявлении.

Организаторы сообщили, что конкурс второй раз подряд пройдет в Польше.

На сайте конкурса рассказали, что лозунг этого года "Сдвинь мир" (Move the World) призван напомнить о силе единства.

"В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всем мире добросовестно исполняют свои обязанности, двигая мир. События последних месяцев показали нам ценность единства, доброты и сотрудничества. Большие музыкальные проекты, такие как песенный конкурс "Евровидение", важны, поскольку они вселяют оптимизм и надежду", – говорится в заявлении.

Организаторы также отметили, что лозунг подчеркивает значимость положительных действий для общего блага. 

На "Детском Евровидении 2019" Украину представляла 13-летняя киевлянка София Иванько. С песней The Spirit of Music она набрала 59 баллов и заняла 15-е место.

"Детское Евровидение" – ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие вокалисты до 15 лет. В отличие от "Евровидения", в этом конкурсе страна победителя не обязана проводить конкурс, но может делать это по желанию.

Теги: Евровидение, Украина, Польша, музыка, конкурс, Варшава, Poland, Eurovision, Детское Евровидение, София Иванько
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