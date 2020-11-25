Венедиктова: В Украине во время пандемии COVID-19 вырос уровень домашнего насилия

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в 2020 году в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, самоизоляции и по другим причинам.

Венедиктова: В 2020 году 1,7 тыс. производств направлено в суд с обвинительными актами Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

В течение года в Украине зарегистрировано более 2,7 тыс. правонарушений по статье "домашнее насилие", что на 1,2 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом 25 ноября сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"В течение года по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие) зарегистрировано более 2,7 тыс. правонарушений, в прошлом году – 1,5 тыс. В 2020 году 1,7 тыс. производств направлено в суд с обвинительными актами, против 758 в прошлом году", – заявила Венедиктова.

Она отметила, что катализатором домашнего насилия стала также и пандемия.

"В результате роста безработицы, самоизоляции и по другим причинам уровень домашнего насилия в стране вырос, и проблема остро нуждается в решении", – сообщила она.

По мнению Венедиктовой, Украина должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

"Основные положения Стамбульской конвенции по криминализации действий, связанных с домашним насилием, уже реализованы в украинском законодательстве, и прокуроры совместно со следователями активно привлекают к ответственности тех, кто поднимает руку на женщин и детей. В среднем одно уголовное производство такой категории расследуется в течение всего 30 дней и направляется в суд", – добавила она.

Венедиктова призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

Адвокат Анна Даниэль высказывала противоположное мнение. Она заявляла, что украинских законов достаточно для предотвращения домашнего насилия и обеспечения защиты женщин, а подписание еще одного международного соглашения о борьбе с проблемой насилия в семье не искоренит ее.

В Польше конвенция была ратифицирована в 2015 году. Но в июле 2020 года министр юстиции Збигнев Зьобро призвал начать процесс выхода Польши из этого соглашения.

Среди тех, кто конвенцию не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина.

Президенту Украины пришлось вернуться к вопросу о ратификации конвенции после того, как электронная петиция с таким призывом набрала более 26 тыс. голосов. Предыдущая попытка внести проект такого закона в Раду была в 2016 году, но тогда его направили на доработку, а в 2019-м сняли с рассмотрения.