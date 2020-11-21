После взрыва во Львовской области в военном госпитале возобновили подачу кислорода

Пациенты Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных, которых эвакуировали в другие больницы Львова из-за взрыва, продолжат лечение в учреждениях, в которые их переместили.

В Винниках во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных возобновили подачу кислорода. Об этом вечером 20 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

"Подача кислорода в винниковском госпитале восстановлена. Все пациенты, которых эвакуировали в больницу скорой помощи, завершат лечение уже здесь", – заявил он.

Вечером 20 ноября Садовый сообщил, что в госпитале произошла нештатная ситуация с кислородом. Предварительно произошел взрыв на заправке.

В больнице находилось 60 кислородозависимых больных. По словам мэра, 30 направили в больницу скорой помощи, пять из них в реанимации. 12 – в 8-ю больницу.

Львовский областной госпиталь ветеранов – одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.

В больнице 186 больных, кислородная сеть работает с максимальной нагрузкой, сказано в сообщении.

"Полторы недели назад мы расширили кислородную сеть. До этого было 87 точек, на сегодня уже 165. Это максимальная нагрузка на той кислородной станции, которую имеем сегодня", – рассказал руководитель медучреждения Максим Прикупенко.

До конца года в госпитале планируют установить новую кислородную станцию. Речь идет о бочке объемом 5 тыс. литров кислорода. Две станции и новый кислородный генератор позволят проложить дополнительно 200 кислородных точек и обеспечить больницу кислородом почти на 90%, отметили в ОГА.

По информации пресс-службы, в реанимации госпиталя находилось 16 больных, 13 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.