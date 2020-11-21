Во Львовской области взорвался кислород в военном госпитале, где лечат больных COVID-19

Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных находилось 60 пациентов, которые нуждаются в искусственной подаче кислорода, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. После взрыва больных эвакуируют в другие больницы Львова.

Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. Об этом вечером 20 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

"Предварительно речь идет о взрыве при заправке. Нескольким пациентам, нуждающимся в искусственной подаче кислорода, необходима срочная эвакуация в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", – отметил мэр.

По его информации, на место выехали бригады скорой помощи. Львовская больница скорой помощи и 8-я больница готовы принять пациентов.

"Не думал, что новый "ковидный" корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро", – написал Садовый.

Позже он уточнил, что в госпитале временно нет возможности поставлять кислород.

"Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет больница скорой помощи, пять из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу", – написал мэр Львова.

Львовский областной госпиталь ветеранов – одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.

В больнице 186 больных, кислородная сеть работает с максимальной нагрузкой, сказано в сообщении.

"Полторы недели назад мы расширили кислородную сеть. До этого было 87 точек, на сегодня уже 165. Это максимальная нагрузка на той кислородной станции, которую имеем сегодня", – рассказал руководитель медучреждения Максим Прикупенко.

До конца года в госпитале планируют установить новую кислородную станцию. Речь идет о бочке объемом 5 тыс. литров кислорода. Две станции и новый кислородный генератор позволят проложить дополнительно 200 кислородных точек и обеспечить больницу кислородом почти на 90%, отметили в ОГА.

По информации пресс-службы, в реанимации госпиталя находилось 16 больных, 13 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.