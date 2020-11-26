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Врач-инфекционист рассказала, что нужно, а что не нужно делать больному COVID-19

Вместо того чтобы покупать витамины и лекарства, человеку, который опасается заболеть COVID-19, лучше приобрести пульсоксиметр, тонометр и термометр. Об этом сообщила врач-инфекционист, медицинский эксперт детского фонда UNICEF Катерина Булавинова.

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Булавинова: Если у вас есть какие-то симптомы, которые могут быть сходные с коронавирусом или гриппом, это не про тест
Булавинова: Если у вас есть какие-то симптомы, которые могут быть сходные с коронавирусом или гриппом, это не про тест
Фото: pravda.com.ua

Врач-инфекционист, медицинский эксперт детского фонда UNICEF Катерина Булавинова в интервью "Украинской правде" заявила, что витамины и антибиотики в лечении коронавирусной болезни не помогают.

"Никакой доказанной эффективности в привязке к COVID-19 у витаминов нет. Можно было бы сказать: пусть пьют витамины, вреда от этого точно нет. Но если мы посмотрим на не очень богатую семью, потратившую все свои деньги на биодобавки и витамины, а тут им приходится покупать препараты, которыми нужно лечить, например, ковидную пневмонию, или они не купили себе пульсоксиметр, а вместо этого купили витамины, мне это не нравится", – сказала врач.

Она подчеркнула, что лечение коронавируса – это дорого.

Отвечая на вопрос журналистов, каких мер предосторожности она сама придерживается, Булавинова отметила: "Стараюсь ближе чем на два метра не подходить к чужим людям. Если я в людном месте, конечно, надеваю маску. Стараюсь бывать только в больших проветриваемых помещениях. Если встречу назначают в маленькой тесной переговорке, я не иду. Если прихожу куда-то, где закрыты окна, начинаю нудить, бузить и топать ногами, чтобы все окна срочно открыли. Потому что COVID-19 – это про маленькие помещения и закрытые окна".

Говоря о том, чего нельзя делать человеку с подозрением на COVID-19, эксперт сказала, что не стоит делать тест на коронавирус.

"К лечению они не имеют никакого отношения. Если у человека есть возможность сделать тест легко, например дома или в лаборатории без очереди, при этом не рискуя собственной жизнью и жизнями других людей, тогда тест можно делать. Это потом позволяет выявить цепочку контактных. Если у вас есть какие-то симптомы, которые могут быть сходные с коронавирусом или гриппом, например: повысилась температура, кашель, слабость, потеря обоняния, вкуса, это не про тест. Это про вас", – подчеркнула Булавинова.

Кроме того, она посоветовала больному "определить свое место в зоне риска". Например, человек с сахарным диабетом любого типа, с онкологией или гипертонией рискует больше.

"Если взять обычного человека, который находится не в зоне риска, какого-нибудь здорового 40-летнего "красавца-мужчину в полном расцвете сил", как говорил Карлсон, то не тест надо бежать делать первым делом, а проверить, есть ли у него дома пульсоксиметр, тонометр и термометр и в состоянии ли он проверить свою сатурацию – насыщение крови кислородом", – заявила медик.

Она также сказала, что не нужно делать компьютерную томографию, если для этого нет специальных показаний, и лечиться антибиотиками.

"Нечего "жевать" антибиотики и, тем более, пожалуйста, уберите попы от антибиотиков и антибиотики от поп. В ситуации с COVID-19 абсолютно точно антибиотики не работают. Инъекции антибиотиков в попу – это не лечение, а пыточная камера", – добавила Булавинова.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной инфекции, из них 15 331 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 717 пациентов с COVID-19, а выздоровело 317 395 человек.

Теги: грипп, лекарства, лечение, диабет, медики, антибиотики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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