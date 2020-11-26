Врач-инфекционист: COVID-19 не про легкую победу. Он про много-много возни

Коронавирусная болезнь COVID-19 – это вызов для любого врача, потому что приходится все время учиться. Такое мнение выразила врач-инфекционист, медицинский эксперт детского фонда UNICEF Катерина Булавинова.

Вести пациентов с коронавирусной болезнью может любой врач. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявила врач-инфекционист, медицинский эксперт детского фонда UNICEF Катерина Булавинова.

"COVID-19 – это не про инфекционистов. Любой адекватный, рационально мыслящий доктор способен вести таких пациентов. Семейный врач, педиатр, пульмонолог, терапевт – кто угодно может научиться нормально вести пациентов с COVID-19. Если дело не дошло до ситуации, когда пациент уже должен быть в отделении интенсивной терапии", – отметила она.

По словам эксперта, эта болезнь "очень жестко" влияет на нервную систему пациентов. У людей наблюдаются панические атаки, депрессия, нарушается сон, появляются галлюцинации.

"Часто нужна помощь хорошего психиатра или невролога. COVID-19 меняет свертываемость крови, потому он заставил меня интересоваться вопросами, связанными с кардиологией. Ну и вообще коронавирус – это вызов для доктора. Нужно все время учиться. Чтобы лучше понять лабораторию, антибиотикотерапию, кислород. И еще COVID-19 не про легкую победу. Он, как бы так сказать, про много-много возни", – добавила Булавинова.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 ноября в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной инфекции, из них 15 331 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончалось 11 717 пациентов с COVID-19, а выздоровело 317 395 человек.