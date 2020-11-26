Украина получит вторую партию ремдесивира для лечения больных COVID-19 – Минздрав

В Украине 10 ноября начали распределять препарат для лечения COVID-19 ремдесивир по региональным больницам. Сегодня Минздрав Украины ожидает поставку второй партии, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

Украина получит вторую партию препарата ремдесивир для лечения COVID-19, сообщила 26 ноября во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Всего предусмотрено 28 тыс. 200 флаконов препарата, 14 тыс. мы получили около двух недель назад, они распределены и доставлены в регионы. Сегодня придет вторая поставка", – отметила Шаталова.

По ее информации, препарат будет применен в лечении 5 тыс. больных, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой и средней форме.

Ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. В мае этого года власти США разрешили применять его для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В июне аналогичное разрешение было выдано в ЕС.

В середине октября Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов по всему миру.

22 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Veklury (ремдесивир) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат стал первым и на данный момент единственным лекарственным средством, одобренным FDA для лечения COVID-19.

Ремдесивир начали распределять по больницам в областях Украины, об этом 10 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

20 ноября Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от использования ремдесивира для лечения COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что нет доказательств того, что ремдесивир "улучшает выживаемость" пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.