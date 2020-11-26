Потребности на борьбу с COVID-19 финансируются в полном объеме – Минздрав Украины

Министерство здравоохранения Украины получает полное финансирование всех программ, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти расходы являются защищенными, заявила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

Минздрав финансируется в полном объеме из Госказначейства Украины, заявили в министерстве Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Сотрудничество Министерства здравоохранения Украины с Госказначейством является "дружественным и плодотворным", об этом сказала заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова 26 ноября во время брифинга, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что Минздрав корректирует свои планы и в конце года надеется на полное финансирование всех направлений, на получение всех средств, в которых нуждается медицина.

"Все расходы, которые направляются на меры по борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19 – на закупку медикаментов, реализацию программ государственных медицинских гарантий, – являются приоритетными, они финансируются в полном объеме", – подчеркнула Шаталова.

Она отметила, что эти расходы защищены статьями госбюджета Украины. Речь идет о зарплате медиков, лекарствах.

Два высокопоставленных чиновника в правительстве Украины 24 ноября сообщили "Экономической правде", что с 20 ноября Госказначейство остановило финансирование всех расходов, кроме защищенных – зарплат бюджетников, социальных выплат и погашения долгов.

На 26 ноября в Украине выявили 677 189 случаев COVID-19, выздоровели 317 395 человек, умерли 11 717.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.