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Госказначейство Украины остановило финансирование незащищенных расходов – источники в Кабмине

Государственный бюджет Украины не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Два высокопоставленных чиновника в правительстве Украины сообщили "Экономической правде", что с 20 ноября Госказначейство остановило финансирование всех расходов, кроме защищенных – зарплат бюджетников, социальных выплат и погашения долгов.

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По данным "Экономической правды", последние запросы на проведение незащищенных расходов Госказначейство обслуживало 20 ноября
По данным "Экономической правды", последние запросы на проведение незащищенных расходов Госказначейство обслуживало 20 ноября
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Государственная казначейская служба Украины остановила финансирование всех незащищенных расходов. Об этом пишет 24 ноября "Экономическая правда", ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Кабинета Министров.

По их информации, 20 ноября Госказначейство остановило финансирование всех расходов, кроме защищенных, в них входят заработные платы бюджетников, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов.

В материале подчеркивается, что госбюджет не в состоянии обслуживать все расходы, предусмотренные законом на 2020 год. Остановка финансирования означает отказ от выделения денег на ремонты, реконструкцию, строительство и другие направления.

По данным "Экономической правды", последние запросы от главных распорядителей бюджетных средств на проведение незащищенных расходов Госказначейство обслуживало 20 ноября.

17 декабря 2019 года за аналогичный шаг переброски бюджетных средств и невыполнение поступлений от таможни тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук ушел в отставку. Тогда были заблокированы незащищенные расходы бюджета, пишет издание.

Министр финансов Сергей Марченко не нашел возможности прокомментировать журналистам остановку финансирования расходов из госбюджета. В Госказначействе на запрос также не ответили.

"Казначейство осуществляет выполнение показателей госбюджета и обслуживание других клиентов в соответствии с законодательством", – сообщили "Экономической правде" в пресс-службе Минфина.

О том, что Госказначейство, вероятно, приостановило выплаты, 20 ноября в Facebook написал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Какая первая ласточка, что ситуация с бюджетом плохая (здесь можете найти заменитель на любое нецензурное слово)? Ответ: когда государство не осуществляет расчеты. Ну, например, должны были перечислить из госбюджета 5 млн на строительство школы, а здесь – упс! – и деньги никто так и не получил", – отметил он.

По информации Железняка, на 15 ноября неоплаченные финансовые обязательства казначейства выросли более чем до 7 млрд грн.

"Может самостоятельно Госказначейство это делать? Уверен, что нет. Тогда как это произошло? Говорят, более недели назад был получен документ от правительства, который меняет очередность выплат из казначейства", – подчеркнул нардеп.

https://www.facebook.com/zheleznyak.y/posts/2744042209188596

Сотрудник Счетной палаты Украины Виктор Мазярчук 20 ноября написал в Facebook, что Госказначейство продолжает проводить оплату незащищенных статей расходов. Он отметил, что получил много вопросов по этой ситуации от СМИ.

"Странный вопрос в середине ноября. Решил обновить данные и проверить структуру расходов общего фонда государственного бюджета. Всего в выборку попало более 1 млн платежей за период с 1 октября по 18 ноября. Казначейство осуществляет нормальное обслуживание расходов общего фонда государственного бюджета. За последние два дня сумма незащищенных расходов в день превышала сумму защищенных. Тенденция ноября соответствует тенденции октября", – заверил Мазярчук.

https://www.facebook.com/viktor.maziarchuk/posts/10225202325831134

После публикации статьи в "Экономической правде" Мазярчук написал в Facebook, что позже постарается дать ответы на три вопроса: есть ли деньги в казне, осуществляются ли платежи по незащищенным статьям и есть ли задержка платежей.

"Сохраняйте спокойствие и хорошего рабочего дня", – отметил сотрудник Счетной палаты.

https://www.facebook.com/viktor.maziarchuk/posts/10225243118770932

Теги: Украина, госбюджет, бюджет, пенсии, социальные выплаты, госказначейство, деньги, выплаты, финансы, финансирование, Сергей Марченко, расходы, Алексей Гончарук, Кабмин, Ярослав Железняк, Минфин
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