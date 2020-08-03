Остаток средств в госказне Украины сократился на треть

В июле 2019 года остатки на едином казначейском счете выросли в четыре раза – с 12,9 до 48,9 млрд грн.

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) Украины в июле сократился на 31,7% – с 75,7 млрд грн до до 51,6 млрд грн, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Подобное падение является рекордным за этот год, отмечает "Ліга. Фінанси". В июле прошлого года остатки на ЕКС выросли в четыре раза – с 12,9 до 48,9 млрд грн. На 1 января 2020 года на ЕКС было 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем на 1 декабря 2019 года.

Единый казначейский счет – основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.