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“Полумеры ни к чему не приводят”. Врач-инфекционист Голубовская выступила за полный локдаун в Украине

При отсутствии средств, специфического лечения и профилактики распространение коронавируса может остановить только максимальное прерывание передачи инфекции, считает врач-инфекционист, член оперативного штаба по борьбе с эпидемией COVID-19 Ольга Голубовская.

 
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Официальная статистика больных COVID-19 отстает от реальной, считает Голубовская
Официальная статистика больных COVID-19 отстает от реальной, считает Голубовская
Фото: Olga Golubovskaya / Facebook

Для противодействия распространению коронавируса в Украине нужно ввести полный локдаун. Об этом 26 ноября заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Ольга Голубовская в ходе IV Украинского женского конгресса в Киеве. Видео выступления Голубовской опубликовано на странице форума в YouTube.

“Я за полный локдаун, конечно, потому что эти полумеры ни к чему не приводят”,  сказала Голубовская.

По ее словам, “в противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков”.

“Когда нет средств, специфического лечения, специфической профилактики  это только разобщение, максимальное прерывание передачи в популяции от человека к человеку. Все. Это только надо прервать эту цепочку”,  считает врач-инфекционист.

В настоящее время Украина находится “в интенсивной передаче инфекции”, пик болезни ожидается в декабре – январе, заявила она.

По ее мнению, ежедневно коронавирусом заражается больше людей, чем учитывает Министерство здравоохранения Украины, поскольку "официальная статистика инфекционных болезней всегда отстает от реальной". Есть много больных с характерными симптомами, которые не обращаются к врачам, считая, что они переносят болезнь не в тяжелой форме, добавила Голубовская.

Врач-инфекционист подчеркнула, что сегодня все должны считать себя потенциально инфицированными COVID-19.

“Поэтому надо дистанцироваться, защищаться, мыть руки. Почему сейчас более тяжелые случаи заболевания? Потому что в силу погодных условий человек получает большую дозу возбудителя”,  добавила Голубовская.  

ВИДЕО
Видео: editor GORDON / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в Украине выявили 15 331 новый случай коронавирусной болезни.

По данным СНБО, за все время эпидемии в Украине заболели 677 189 человек, выздоровели 317 395 человек, умерли 11 717.

Теги: медицина, лечение, болезнь, Минздрав, инфекция, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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