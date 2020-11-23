Вакцина от COVID-19 Оксфордского университета показала 70-процентную эффективность

Промежуточный анализ третьей фазы исследования показал, что эффективность вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, колеблется от 62% до 90% в зависимости от способа введения препарата.

В исследовании оксфордской вакцины участвовали более 24 тыс. человек Фото: EPA

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, в третьей фазе клинических испытаний продемонстрировала эффективность на уровне 70,4%. Об этом свидетельствует промежуточный анализ данных исследования, опубликованный на официальном сайте Оксфордского университета.

В двух разных режимах дозирования эффективность вакцины была разной: когда добровольцам вводили две стандартные дозы, защита составляла 62%, но эта цифра возрастала до 90%, когда людям давали сначала половину первой дозы, а затем полную вторую.

Также наблюдались низкие уровни бессимптомной инфекции в группе с низкой, а затем с высокой дозой, что “означает, что мы могли бы остановить распространение вируса”, сказал в комментарии BBC профессор Оксфордского университета, руководитель исследований Эндрю Поллард.

В исследовании, в котором приняли участие более 24 тыс. волонтеров, было зарегистрировано 30 случаев COVID среди людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай среди людей, которые получали плацебо.

Вакцина представляет собой генетически модифицированный аденовирус с частью генома коронавируса. Препарат “учит” организм человека распознавать спайковый белок коронавируса, благодаря которому вирус проникает в клетку и заражает ее.

Вакцины от Pfizer и Moderna показали 95% защиту, однако вакцина Оксфордского университета, заявляют ее разработчики, будет стоить намного дешевле и будет не так требовательна к условиям хранения и транспортировки.

Правительство Великобритании предварительно уже заказало 100 млн доз оксфордской вакцины, этого достаточно для иммунизации 50 млн человек. Для начала использования препарат должен быть одобрен регулирующими органами Великобритании.

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Видео: University of Oxford / You Tube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 23 ноября у Великобритании на COVID-19 заболели около 1,51 млн человек, из них более 55 тыс. - умерли.