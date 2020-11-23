Вакцина от COVID-19 Оксфордского университета показала 70-процентную эффективность

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, в третьей фазе клинических испытаний продемонстрировала эффективность на уровне 70,4%. Об этом свидетельствует промежуточный анализ данных исследования, опубликованный на официальном сайте Оксфордского университета.
В двух разных режимах дозирования эффективность вакцины была разной: когда добровольцам вводили две стандартные дозы, защита составляла 62%, но эта цифра возрастала до 90%, когда людям давали сначала половину первой дозы, а затем полную вторую.
Также наблюдались низкие уровни бессимптомной инфекции в группе с низкой, а затем с высокой дозой, что “означает, что мы могли бы остановить распространение вируса”, сказал в комментарии BBC профессор Оксфордского университета, руководитель исследований Эндрю Поллард.
В исследовании, в котором приняли участие более 24 тыс. волонтеров, было зарегистрировано 30 случаев COVID среди людей, получивших две дозы вакцины, и 101 случай среди людей, которые получали плацебо.
Вакцина представляет собой генетически модифицированный аденовирус с частью генома коронавируса. Препарат “учит” организм человека распознавать спайковый белок коронавируса, благодаря которому вирус проникает в клетку и заражает ее.
Вакцины от Pfizer и Moderna показали 95% защиту, однако вакцина Оксфордского университета, заявляют ее разработчики, будет стоить намного дешевле и будет не так требовательна к условиям хранения и транспортировки.
Правительство Великобритании предварительно уже заказало 100 млн доз оксфордской вакцины, этого достаточно для иммунизации 50 млн человек. Для начала использования препарат должен быть одобрен регулирующими органами Великобритании.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 23 ноября у Великобритании на COVID-19 заболели около 1,51 млн человек, из них более 55 тыс. - умерли.