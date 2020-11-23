ГОРДОН
 
 
МИР

Израиль намерен купить вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca

Израиль планирует подписать соглашение на поставку вакцины от коронавирусной инфекции AZD1222 производства британской компании AstraZeneca. По предварительным условиям сделки, государство закупит до 10 млн доз.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцина AZD1222 показала среднюю эффективность 70%
Вакцина AZD1222 показала среднюю эффективность 70%
Фото: ЕРА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о заключительной стадии переговоров с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о покупке вакцины от коронавирусной инфекции AZD1222, сообщила израильская газета The Times of Israel 20 ноября.

Окончательные детали решатся перед подписанием соглашения о покупке, уточнил Нетаньяху. По предварительным условиям сделки, планируется закупить до 10 млн доз. Такой объем позволит вакцинировать 5 млн человек.

Это будет третья сделка по закупке вакцин, которую подписал Израиль. Аналогичные сделки руководство страны заключило с американскими фармкомпаниями Moderna и Pfizer. Израиль ведет переговоры с Россией о получении вакцины "Спутник V".

По словам премьера, Израиль стремится к тому, чтобы вакцину от COVID-19 получил каждый желающий.

Вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии показала среднюю эффективность 70%, сообщается на сайте компании.

В испытаниях с первой дозировкой (с концентрацией 2,741), когда добровольцу вводили половину дозы и примерно через месяц целую дозу, вакцина показала эффективность в 90%. Вторая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае испытуемым ввели две полные дозы с промежутком около одного месяца.

"Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70% случаев", – рассказали в компании.

Клинические испытания вакцины проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Компания рассчитывает привлечь до 60 тыс. добровольцев по всему миру.

В Бразилии скончался один из добровольцев, участников испытаний вакцины AZD1222. Клинические испытания этой вакцины прерывали из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. 12 сентября компания возобновила испытания вакцины. Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия

Израиль с 1 ноября разрабатывает собственную вакцину от коронавируса на базе Израильского института биологических исследований. Она называется Brilife.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Израиле по состоянию на 23 ноября коронавирусом заразились более 329 тыс. человек. Умерли от COVID-19 в стране уже 2,8 тыс., более 318 тыс. пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Израиль, Бразилия, Биньямин Нетаньяху, добровольцы, вакцинация, Оксфорд, инфекция, соглашение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
"Полшестой мишка – это так жизненно". В сети сравнили выпечку Мендель в форме мишек, один из которых не удался, с украинскими президентами
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2020
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Моя обезьянка". Йовович обнародовала совместное селфи с младшей дочерью
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца
Герцог и герцогиня Кембриджские сообщили о смерти домашнего любимца
Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт
Экс-жена Остапчука рассказала, что он грозит отсудить у нее детей и диагнозе, который шоумену поставил психотерапевт
"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем
"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем
  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки
  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз
"Я люблю!" 73-летний Алибасов вскоре станет отцом во второй раз
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Ела лимоны как вату". Grosu переболела COVID-19
"Ела лимоны как вату". Grosu переболела COVID-19
  "Танцы со звездами". В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына
  "Танцы со звездами". В полуфинале шоу Мейхер показала 18-летнего сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
"Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS