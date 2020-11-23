Израиль намерен купить вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca

Израиль планирует подписать соглашение на поставку вакцины от коронавирусной инфекции AZD1222 производства британской компании AstraZeneca. По предварительным условиям сделки, государство закупит до 10 млн доз.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о заключительной стадии переговоров с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о покупке вакцины от коронавирусной инфекции AZD1222, сообщила израильская газета The Times of Israel 20 ноября.

Окончательные детали решатся перед подписанием соглашения о покупке, уточнил Нетаньяху. По предварительным условиям сделки, планируется закупить до 10 млн доз. Такой объем позволит вакцинировать 5 млн человек.

Это будет третья сделка по закупке вакцин, которую подписал Израиль. Аналогичные сделки руководство страны заключило с американскими фармкомпаниями Moderna и Pfizer. Израиль ведет переговоры с Россией о получении вакцины "Спутник V".

По словам премьера, Израиль стремится к тому, чтобы вакцину от COVID-19 получил каждый желающий.

Вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии показала среднюю эффективность 70%, сообщается на сайте компании.

В испытаниях с первой дозировкой (с концентрацией 2,741), когда добровольцу вводили половину дозы и примерно через месяц целую дозу, вакцина показала эффективность в 90%. Вторая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае испытуемым ввели две полные дозы с промежутком около одного месяца.

"Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70% случаев", – рассказали в компании.

Клинические испытания вакцины проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. Компания рассчитывает привлечь до 60 тыс. добровольцев по всему миру.

В Бразилии скончался один из добровольцев, участников испытаний вакцины AZD1222. Клинические испытания этой вакцины прерывали из-за "необъяснимого" заболевания одного из волонтеров, который принимал в них участие. 12 сентября компания возобновила испытания вакцины. Предварительные контракты на поставку вакцины в случае успешных испытаний с AstraZeneca заключили Европейский союз и Австралия.

Израиль с 1 ноября разрабатывает собственную вакцину от коронавируса на базе Израильского института биологических исследований. Она называется Brilife.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Израиле по состоянию на 23 ноября коронавирусом заразились более 329 тыс. человек. Умерли от COVID-19 в стране уже 2,8 тыс., более 318 тыс. пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.