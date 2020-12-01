Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Европе

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба на сайте BioNTech.
"Pfizer и BioNTech подали 30 ноября официальное заявление в Европейское агентство по лекарственным препаратам на получение условного разрешения на использование своей вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19", – говорится в сообщении.
В компании рассказали, что, если EMA придет к выводу, что польза вакцины превышает риски, оно разрешит использовать ее до конца 2020 года.
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) еще не одобрило вакцину Pfizer. Пресс-секретарь Ким Бенкер говорила, что компания не будет поставлять вакцину до тех пор, пока не получит одобрение FDA для использования вакцины в экстренных случаях, напомнил канал.
Заявку на одобрение подали на основании показателя эффективности вакцины на уровне 95% в третьей фазе клинических испытаний.
По информации NBC, United Airlines требовала специального разрешения федеральных регулирующих органов для перевозки большего количества сухого льда, чем обычно. Вакцину Pfizer необходимо хранить и транспортировать при температуре -70 °C.
Pfizer планирует отправлять вакцину со своих предприятий в американских городах Каламазу и Мичигане, а также в бельгийском Пуурсе.
Производители BNT162b2 рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Конкурент BNT162b2 – вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 декабря, в мире коронавирусом заразилось более 63,3 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,47 млн человек, а выздоровело 40,7 млн.