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Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в Европе

Если Европейское агентство по лекарственным препаратам признает, что польза вакцины BNT162b2 от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech превышает риски, ее разрешат использовать до конца 2020 года.

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BioNTech и Pfizer планируют зарегистрировать вакцину BNT162b2 в ЕС
BioNTech и Pfizer планируют зарегистрировать вакцину BNT162b2 в ЕС
Фото: EPA

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Об этом 1 декабря сообщила пресс-служба на сайте BioNTech.

"Pfizer и BioNTech подали 30 ноября официальное заявление в Европейское агентство по лекарственным препаратам на получение условного разрешения на использование своей вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что, если EMA придет к выводу, что польза вакцины превышает риски, оно разрешит использовать ее до конца 2020 года.

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) еще не одобрило вакцину Pfizer. Пресс-секретарь Ким Бенкер говорила, что компания не будет поставлять вакцину до тех пор, пока не получит одобрение FDA для использования вакцины в экстренных случаях, напомнил канал.

Заявку на одобрение подали на основании показателя эффективности вакцины на уровне 95% в третьей фазе клинических испытаний.

По информации NBC, United Airlines требовала специального разрешения федеральных регулирующих органов для перевозки большего количества сухого льда, чем обычно. Вакцину Pfizer необходимо хранить и транспортировать при температуре -70 °C.

Pfizer планирует отправлять вакцину со своих предприятий в американских городах Каламазу и Мичигане, а также в бельгийском Пуурсе.

Производители BNT162b2 рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Предварительные итоги испытаний показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Конкурент BNT162b2 – вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 декабря, в мире коронавирусом заразилось более 63,3 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,47 млн человек, а выздоровело 40,7 млн.

Теги: лекарства, Европа, Всемирная организация здравоохранения, медики, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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