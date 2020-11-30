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Moderna заявила о 100% эффективности своей вакцины от тяжелых форм COVID-19

Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. В испытаниях приняли участие 30 тыс. человек.

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Во время испытаний вакцины компании Moderna умер один человек, он получал плацебо
Во время испытаний вакцины компании Moderna умер один человек, он получал плацебо
Фото: EPA

Эффективность вакцины от коронавирусной инфекции mRNA-1273 американской компании Moderna против тяжелой формы COVID-19 составила 100%. Об этом 30 ноября сообщил сайт компании.

Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%. Препарат в целом по-прежнему хорошо переносится, серьезных проблем с безопасностью не выявлено, сказано в сообщении.

В испытаниях вакцины приняли участие 30 тыс. человек, из них 196 добровольцев заболели COVID-19: 185 получили плацебо, 11 – вакцину. Согласно этим данным ученые сделали вывод об эффективности вакцины в 94,1% случаев.

30 участников испытаний заболели тяжелой формой COVID-19, все они получили плацебо. Все, кто был привит mRNA-1273, не заболели, отмечено в релизе компании.

Во время испытаний вакцины умер один человек, он получал плацебо.

Третья фаза испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5%.

Moderna сообщила об успешном завершении второй фазы клинических исследований в середине июля. В ней участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Третья, финальная, фаза испытаний mRNA-1273 стартовала 27 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 30 ноября COVID-19 заболело более 62,8 млн человек. Умерло от этой болезни 1,46 млн человек, а выздоровело 40,2 млн.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 164 компании.

Теги: добровольцы, исследование, Всемирная организация здравоохранения, безопасность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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