ЕС планирует начать вакцинацию населения уже в конце 2020 года

В Европейском союзе надеются начать вакцинацию населения от коронавируса уже к концу 2020 года. Об этом в Twitter написала руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Есть свет в конце тоннеля. Еврокомиссия заключила контракты с шестью компаниями по производству вакцин. Первые граждане Европейского союза могут быть вакцинированы уже к концу декабря. Страны-члены должны сейчас подготовиться к вакцинации. Это наш билет на выход из этой пандемии", – отметила она.
There is light at the end of the tunnel.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2020
The @EU_Commission has secured contracts with 6 vaccines companies.
The 1st citizens might already be vaccinated before the end of December.
Member states must get ready now for vaccinations. This is our ticket out of this pandemic.
25 ноября Еврокомиссия подписала договор с компаний Moderna о закупке 80 млн доз вакцины с возможностью позже докупить еще столько же, говорится на сайте организации. Это уже шестой такой контракт – ранее Еврокомиссия договорилась о закупках с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer и CureVac.
24 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что в Штаты вакцина от COVID-19 начнет поступать уже на следующей неделе или чуть позже.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 ноября в мире выявлено 59,8 млн случаев COVID-19, умерло 1,41 млн человек, выздоровело 38,3 млн пациентов.
По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.