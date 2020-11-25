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ЕС планирует начать вакцинацию населения уже в конце 2020 года

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза готовиться к вакцинации от COVID-19, которая может начаться уже к концу декабря.

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Еврокомиссия подписала договоры на поставки вакцин от COVID-19 уже с шестью компаниями
Еврокомиссия подписала договоры на поставки вакцин от COVID-19 уже с шестью компаниями
Фото: EPA

В Европейском союзе надеются начать вакцинацию населения от коронавируса уже к концу 2020 года. Об этом в Twitter написала руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Есть свет в конце тоннеля. Еврокомиссия заключила контракты с шестью компаниями по производству вакцин. Первые граждане Европейского союза могут быть вакцинированы уже к концу декабря. Страны-члены должны сейчас подготовиться к вакцинации. Это наш билет на выход из этой пандемии", – отметила она.

25 ноября Еврокомиссия подписала договор с компаний Moderna о закупке 80 млн доз вакцины с возможностью позже докупить еще столько же, говорится на сайте организации. Это уже шестой такой контракт – ранее Еврокомиссия договорилась о закупках с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer и CureVac.

24 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что в Штаты вакцина от COVID-19 начнет поступать уже на следующей неделе или чуть позже.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 ноября в мире выявлено 59,8 млн случаев COVID-19, умерло 1,41 млн человек, выздоровело 38,3 млн пациентов.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Теги: Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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