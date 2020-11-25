Вакцины и лекарства от COVID-19 могут стать доступны в США уже на следующей неделе – Трамп

Во время церемонии помилования индейки в преддверие Дня благодарения президент США Дональд Трамп поблагодарил всех врачей, медсестер, работников системы здравоохранения и ученых, которые борются с коронавирусом.

Трамп: Невероятное чувство осознавать, что вакцины начнут поступать, возможно, с начала будущей недели или чуть позже Фото: EPA

Вакцины и лекарства для терапии COVID-19 в США могут начать поступать уже в начале следующей недели. Об этом 24 ноября заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии, приуроченной к помилованию индейки в преддверие Дня благодарения. Видео опубликовано в Twitter Трампа.

"Мы безмерно благодарим наших врачей, медсестер, работников системы здравоохранения и ученых, которые ведут бой против китайского вируса, мы благодарим за вакцины и лекарства для терапии – невероятное чувство осознавать, что они начнут поступать, возможно, с начала будущей недели или чуть позже", – сказал Трамп.

On behalf of the entire Trump Family, I want to wish every American a Healthy and Happy Thanksgiving! Today we gathered in the Rose Garden to continue a beloved annual tradition: the Official Presidential Pardon of a very fortunate Thanksgiving Turkey.... pic.twitter.com/O92pWUKrBv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 ноября в мире выявлено 59,8 млн случаев COVID-19, умерло 1,41 млн человек, выздоровело 38,3 млн пациентов.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.