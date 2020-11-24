ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Спад заболеваемости COVID-19 начнется в 2022 году – академик НАН Украины Комиссаренко

Доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что коронавирусная инфекция в Украине пойдет на спад начиная с 2022 года – после массовой вакцинации населения. Подобного мнения придерживается и глава общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

По информации ВОЗ, в мире 155 компаний проводят доклинические испытания вакцин от COVID-19
По информации ВОЗ, в мире 155 компаний проводят доклинические испытания вакцин от COVID-19
Фото: depositphotos.com

Спад заболеваемости COVID-19 в Украине, как и во всем мире, начнется после вакцинации населения. В Украине она начнется примерно в середине следующего года, а закончится – в конце. Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" выразил директор Института биохимии имени Палладина Нацакадемии наук Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад начиная с 2022 года", – предположил академик.

В то же время руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий считает, что более реальный сценарий – если Украина получит вакцину в третьем квартале следующего года.

По словам врача-эпидемиолога, главы общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрея Александрина, при самом благоприятном исходе заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад к июню 2022 года. И это при условии, что в Украине действительно начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через два-три месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", – отметил он.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к утру 24 ноября коронавирусом в мире инфицировались 59,1 млн человек. Из них 1,4 млн умерли, 37,9 млн – выздоровели.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом
Сырники на кокосовом масле. Анита Луценко поделилась фирменным рецептом
  "Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
  "Почему небо плачет". Пресняков и Подольская после рождения второго ребенка выпустили драматический трек. Аудио
Назван номер, под которым выступит украинский участник "Детского Евровидения"
Назван номер, под которым выступит украинский участник "Детского Евровидения"
"Мой тополь – шестой". Козловский посадил в центре Киева дерево
"Мой тополь – шестой". Козловский посадил в центре Киева дерево
Жена Ефремова подает на развод СМИ
Жена Ефремова подает на развод – СМИ
  У Голованова обнаружили коронавирус
  У Голованова обнаружили коронавирус
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Два месяца, которые изменили всех". Tarabarova показала двухмесячную дочь
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Рад, но странно". Хореограф Кот не заразился коронавирусом, круглосуточно находясь рядом с больной женой
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Залезает на голову и бьет по лицу, пока не встану". Шоптенко рассказала, как сын будит ее по утрам
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
  "Танцы со звездами". Никитюк позировала в образе черного лебедя с лысой головой
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале
Яма перенес операцию на руке
Яма перенес операцию на руке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Глаза заворачиваются от удовольствия!". В чем секрет вкусного куриного паштета по рецепту Мозговой
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Трогательная фотография". Подольская показала подросшего младшего сына
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Ненавидят чужую молодость и красоту". Полякова ответила хейтерам на обвинения в недостойном поведении
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
"Гуд сисюли", "Сиськотряство". Каминская засветила соски
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
Стоянов рассказал, сколько штрафов за нарушение ПДД получила Кухар в октябре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS