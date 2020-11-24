Спад заболеваемости COVID-19 начнется в 2022 году – академик НАН Украины Комиссаренко

Спад заболеваемости COVID-19 в Украине, как и во всем мире, начнется после вакцинации населения. В Украине она начнется примерно в середине следующего года, а закончится – в конце. Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" выразил директор Института биохимии имени Палладина Нацакадемии наук Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.
"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад начиная с 2022 года", – предположил академик.
В то же время руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий считает, что более реальный сценарий – если Украина получит вакцину в третьем квартале следующего года.
По словам врача-эпидемиолога, главы общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрея Александрина, при самом благоприятном исходе заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад к июню 2022 года. И это при условии, что в Украине действительно начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.
"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через два-три месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", – отметил он.
По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к утру 24 ноября коронавирусом в мире инфицировались 59,1 млн человек. Из них 1,4 млн умерли, 37,9 млн – выздоровели.