Спад заболеваемости COVID-19 начнется в 2022 году – академик НАН Украины Комиссаренко

Доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что коронавирусная инфекция в Украине пойдет на спад начиная с 2022 года – после массовой вакцинации населения. Подобного мнения придерживается и глава общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

По информации ВОЗ, в мире 155 компаний проводят доклинические испытания вакцин от COVID-19 Фото: depositphotos.com

Спад заболеваемости COVID-19 в Украине, как и во всем мире, начнется после вакцинации населения. В Украине она начнется примерно в середине следующего года, а закончится – в конце. Такое мнение в комментарии "РБК-Украина" выразил директор Института биохимии имени Палладина Нацакадемии наук Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад начиная с 2022 года", – предположил академик.

В то же время руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий считает, что более реальный сценарий – если Украина получит вакцину в третьем квартале следующего года.

По словам врача-эпидемиолога, главы общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрея Александрина, при самом благоприятном исходе заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдет на спад к июню 2022 года. И это при условии, что в Украине действительно начнут вакцинацию хотя бы осенью 2021 года.

"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через два-три месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", – отметил он.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.