Степанов назвал сроки, когда в Украину доставят вакцину от COVID-19

В государственном бюджете Украины на 2021 год на вакцинацию от COVID-19 надо заложить 15,1 млрд гривен, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Сейчас Украина финализирует договоренности с мировыми компаниями-производителями вакцин, которые провели третью фазу клинических испытаний, заявил министр.

Вакцину Pfizer Украина может получить во втором квартале 2021 года Фото: ЕРА

Украина получит около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции в рамках действия международного механизма COVAX в конце первого, начале второго квартала следующего года. Такие сроки назвал министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 декабря во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"До 7 декабря у нас подписание необходимых документов. Я думаю, что срок получения вакцины – конец первого, начало второго квартала. Кроме того, мы находимся на стадии финализации договоренностей с мировыми компаниями-производителями вакцин, которые уже закончили проведение третьей фазы клинических испытаний. В том числе это компания Pfizer", – отметил глава Минздрава.

Вакцину Pfizer Степанов рассчитывает получить во втором квартале следующего года.

На вакцинацию COVID-19 в государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен, подсчитал Степанов. По мнению министра, эти расчеты прозрачные и понятные. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки", подчеркнул глава Минздрава.

"У нас есть предварительная стоимость вакцины и количество людей, которым нужно ее ввести. Это люди в группе риска по профессиональной деятельности – медработники, полицейские и работники сферы образования", – пояснил он.

К числу группы риска относятся пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что в первой половине 2021 года около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатной вакциной, которую страна получит в рамках международного механизма COVAX.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2 американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины.

Pfizer заявила, что до конца 2020 года сможет произвести вдвое меньше доз своей вакцины от COVID-19. Такое сокращение компания пояснила проблемами с поставкой необходимых веществ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Конкурент BNT162b2, вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.