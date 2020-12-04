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Степанов назвал сроки, когда в Украину доставят вакцину от COVID-19

В государственном бюджете Украины на 2021 год на вакцинацию от COVID-19 надо заложить 15,1 млрд гривен, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Сейчас Украина финализирует договоренности с мировыми компаниями-производителями вакцин, которые провели третью фазу клинических испытаний, заявил министр.

Вакцину Pfizer Украина может получить во втором квартале 2021 года
Вакцину Pfizer Украина может получить во втором квартале 2021 года
Фото: ЕРА

Украина получит около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции в рамках действия международного механизма COVAX в конце первого, начале второго квартала следующего года. Такие сроки назвал министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 декабря во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"До 7 декабря у нас подписание необходимых документов. Я думаю, что срок получения вакцины – конец первого, начало второго квартала. Кроме того, мы находимся на стадии финализации договоренностей с мировыми компаниями-производителями вакцин, которые уже закончили проведение третьей фазы клинических испытаний. В том числе это компания Pfizer", – отметил глава Минздрава.

Вакцину Pfizer Степанов рассчитывает получить во втором квартале следующего года.

На вакцинацию COVID-19 в государственном бюджете на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен, подсчитал Степанов. По мнению министра, эти расчеты прозрачные и понятные. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки", подчеркнул глава Минздрава.

"У нас есть предварительная стоимость вакцины и количество людей, которым нужно ее ввести. Это люди в группе риска по профессиональной деятельности – медработники, полицейские и работники сферы образования", – пояснил он.

К числу группы риска относятся пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что в первой половине 2021 года около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатной вакциной, которую страна получит в рамках международного механизма COVAX.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках COVAX во втором квартале 2021 года. 

По информации Всемирной организации здравоохранения на 2 декабря, в мире вакцина 51 производителя является кандидатом на клиническую оценку. Доклинические испытания проводят 163 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Предварительные итоги испытаний вакцины BNT162b2  американской Pfizer, разработанной совместно с немецкой BioNTech, показали более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. 18 ноября Pfizer объявила о 95% эффективности вакцины. 

Pfizer заявила, что до конца 2020 года сможет произвести вдвое меньше доз своей вакцины от COVID-19. Такое сокращение компания пояснила проблемами с поставкой необходимых веществ.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину Pfizer "очень многообещающей". Конкурент BNT162b2, вакцина mRNA-1273 американской биотехнологической компании Moderna показала 100% эффективности против тяжелой формы COVID-19.

Некоторые страны, в частности Турция и Великобритания, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Теги: вакцинация, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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